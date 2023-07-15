محمود حافظ: وافقت على «أصل الحكاية» بسبب محمد أمين.. فيديو

كشف الفنان محمود حافظ، تفاصيل موافقته على المشاركة بفيلم «أصل الحكاية» بسبب المخرج محمد أمين.

وقال محمود حافظ، في برنامج “سبوت لايت” تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة “صدى البلد”: «بقيت من اسم المخرج، أعرف الموضوع رايح فين، وبمجرد ما عرفت إن الفيلم إخراج محمد أمين وافقت على طول».

وأوضح أنه سبق له العمل مع محمد أمين في فيلم “200 جنيه”، مؤكدا «أمين ليه طبيعة خاصة في أفلامه، وقضاياه مختلفة عن اللي بنشوفها على الساحة، ويقدر يطلعني مختلف».

وأضاف أنه تعلم منه في تجربتهما السابقة 200 جنيه قيادة التريلات الكبيرة بنفسه «كنت متخوف جدا إني راكب آلة كبيرة، وخايف على نفسي والناس وصاحب التريلا نفسه».



