الصيف ضيف ثقيل على النازحين في إدلب..جحيم خيام النايلون وشحّ المياه

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن أوضاع اللاجئين والنازحين في أدلب، بعد تعرضهم لموجة طقس شديدة الحرارة.

وفي ظل موجات الحرّ الشديدة التي تضرب المنطقة في كل عام، يعيش النازحون في مخيمات محافظة إدلب ظروفاً قاسية ويحاولون أن يخففوا من وطأة الحرارة التي وصلت إلى درجات قياسية.

وأغلبهم يضطرون للعمل في المزارع، تحت لهيب الشمس الحارقة، كي يكسبوا قوت يومهم.

ويشكو المخيم الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، من شح المياه، العنصر الأساسي المتاح لهم للتخفيف من حرارة الطقس عبر رش الخيام بالماء.

وكثيراً ما يعمدون لتعبئة خزاناتهم على حسابهم الخاص، إضافة إلى قدم واهتراء الخيم وانتهاء العمر الافتراضي لها.