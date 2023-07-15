طقس شديد الحرارة حتى الخميس.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن أشعة الشمس

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، 15 يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 - 26

الإسكندرية 33 - 24

الإسماعيلية 38 - 24

الغردقة 39 -29

أسوان 44 - 29

سوهاج 42 - 26

المنيا 40- 24