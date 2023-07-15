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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق عامل للمفتي أنهى حياة صديقة بعد سرقته بأسيوط

محكمة
محكمة

أحالت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط أوراق ، فني كهرباء ، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لقتله صديقة لسرقته وشراء مواد مخدرة .

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام عبد الشكور وعلاء عامر، وأمانة سر زكريا حافظ و لؤي بهي الدين ومحمد علاء.


تعود وقائع القضية رقم 2657 لسنة 2018 جنايات أول أسيوط إلى ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة " حبيب . ظ . أ " داخل منزله بدائرة قسم شرطة أول أسيوط .


على الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط لفحص كاميرات المراقبة بمحيط المنزل وفحص الأشخاص المترددين على منزل المجني عليه .

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وتوصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكب الواقعة " محسن . ع . م " 45 عاما فني كهرباء ، لمروره بضائقة مالية بسبب شراء المواد المخدرة ، وكشفت التحريات أن المتهم قام بإعداد عدته بإحضار سلاح ابيض " سكين " من مسكنه وتوجه إلى مسكن المجني عليه وقام بإشهار السلاح في وجه المجني عليه مهددا و طالب منه مبالغ مالية وقام بمباغتته بطعنه فرضخ المجني عليه لطلبه وبعد حصوله على الأموال قام بطعن المجني عليه عدة طعنات نافذة حتى تأكد من موته وفر هاربا إلى مسكنه .

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