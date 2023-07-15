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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضاحكاً.. خالد مرتجي يثير الجدل عبر تويتر

صدى البلد

شارك خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب: "الحمد لله على نعمة الأهلي”. 

وفاز الأهلي على منافسه الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وصرح مرتضى منصور خلال فيديو تم نشره على قناة الزمالك، بأن الزمالك كان يلاعب الجن وليس الأهلي خلال القمة 126، والجن تملك من الزمالك وجعل الأهلي يفوز. 

الجن الأحمر كان صعبا للغاية

وأضاف منصور أن الزمالك يستطيع أن يلاعب الجن الأزرق، ولكن الجن الأحمر كان صعبا للغاية، وتابع: “الدجال قريب سيد عبد الحفيظ هو اللي كان بيلاعب الزمالك مش لعيبة الأهلي”. 

ونشر منصور على الهواء صورة للشخص الذي وصفه بالساحر واسمه رجب محمد محمد، الشهير بـ"رجب بحة”.

وقال مرتضى منصور إن الجن أصاب عمرو السيسي، لاعب الزمالك، عقب مشاركته في القمة 126 أمام الأهلي بخمس دقائق فقط.

النادي الأهلي القمة 126 أمين صندوق النادي الأهلي خالد مرتجي مرتضى منصور

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