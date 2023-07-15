مدحت صالح يوثق حسابه على تطبيق انستجرام

أعلن الفنان مدحت صالح - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - عن توثيق حسابه على تطبيق انستجرام، وظهوره بالعلامة الزرقاء.

ونشر مدحت صالح، تغريدة عبر تويتر، تضمنت صورته، ورابط حسابه عبر تطبيق انستجرام، وعلق: «تم توثيق الحساب الرسمي للفنان #مدحت_صالح على تطبيق إنستجرام».

مدحت صالح

مدحت صالح وحفل الأساتذة

وقدم مدحت صالح حفل غنائى مختلف على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية تحت عنوان الأساتذة والذى قدم من خلاله مجموعة متنوعة من الألحان التراثية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

تعد هذه الاحتفالية أولى عروض مشروع الأساتذة الهادف الى اعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات اوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد .

وخلال الحفل تغنى النجم مدحت صالح ، بمصاحبة الاوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم بمختارات من اعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ، محمد فوزى ، رياض السنباطى ، فريد الاطرش ، بليغ حمدى ، طلال مداح ، الرحبانية وغيرهم وذلك بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى .

يذكر أن مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى واعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

سر غياب مدحت صالح عن حفل روائع الموجي

وعلى جانب آخر، كشف الفنان مدحت صالح - من خلال تغريدة له عبر حسابه الخاص على تويتر- سر غيابه عن حفل روائع الموجي في المملكة العربية السعودية.

وكتب مدحت صالح، في تغريدته: «بعض المنصات كتبت.. مدحت صالح يكشف السر وراء عدم مشاركته في حفل روائع الموجي.. والرد.. أنا لم تتم دعوتي من الأساس، وبالتالي مفيش سر ولا حاجة.. بحبكوا».