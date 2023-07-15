إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة على وصلة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد وقوع حادث تصادم يوصلة أبو سلطان، من طريق مصر الاسماعيليه الصحراوى،

بإنقلاب سيارة ف و 7414.

أسفر الحادث عن إصابة 7 مصابين، تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى فايد، هم نرجس ناير جرجس، 51 سنة، حي الزهراء مصر القديمة، كدمة شديدة بالرأس بالإضافة إلي كدمات متفرقة بالجسم، إخلاص مرزوق برسوم، 45سنة،حي الزهراء مصر القديمة، سحجات متفرقة بالجسم، ساندي ميلاد برسوم، 11 سنة،مصر القديمة،الإصابة كدمة بالكتف الأيسر، إخلاء مستشفى فايد.

وأصيب 4 مصابين رفضوا النقل والخدمة الإسعافية، هم هاني فخري وهبة،32 سنة، مصر القديمة،سحجة بالجبهة، مريم كامل كمال، 35 سنة، مصر القديمة، كدمة بالذراع الأيسر، سوزيت ميلاد برسوم،

17 سنة، مصر القديمة، كدمة بالكتف الأيسر،مايڤن مينا فاروق، 3 سنوات، سحجة بالذراع الأيمن.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى التحقيق.