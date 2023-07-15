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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية إلى مركز كوم حمادة بالبحيرة

قافلة طبية بالبحيرة
قافلة طبية بالبحيرة

نظمت جامعة الإسكندرية ممثلة فى كليات الطب البشرى، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، قافلة طبية شاملة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “أبو العلا” الخيرية، وأسرة “طبيب من أجلك” بكلية الطب جامعة الإسكندرية، لخدمة أهالي مركز كوم حمادة.

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وصرحت الدكتورة وفاء السحلي، الأستاذ بكلية الطب وعضو لجنة القوافل بجامعة الإسكندرية، بأن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها خلال أعمال القافلة بلغ 390 حالة في مختلف التخصصات الطبية، منها 70 حالة جلدية، و43 حالة أطفال، و11 حالة نساء، و62 حالة رمد، و65 حالة عظام، و80 حالة باطنة، و59 أسنان.

وقالت إنه تم تحويل  5 حالات أطفال إلى مستشفى الشاطبى الجامعى، كما تم عمل فحص لمرض السكر لـ 200 حالة، مع قياس الوزن والطول، وأيضا قياس الضغط.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وتحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور أشرف الغندور، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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