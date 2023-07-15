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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري اللاهزيمة .. إنجاز ذهبي يغازل الأهلي للمرة الثامنة

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

لا يكتفي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتحقيق لقب الدوري الممتاز الموسم الحالي 2022-2023، بل يبحث عن إنهاء المسابقة المحلية دون تلقى هزيمة واحدة.

وكان الأهلي اكتسح غريمه التلقيدي الزمالك، الخميس الماضي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 بمسابقة الدوري الممتاز.

ويتبقى للأهلي 4 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز، أمام المقاولون العرب (16 يوليو)، وحرس الحدود (19 يوليو)، وبيراميدز (23 يوليو)، والمصري (26 يوليو).

دوري اللاهزيمة يغازل الأهلي:

ويستهدف الأهلي إنهاء مسابقة الدوري المصري دون هزيمة واحدة، إذ خاض المارد الأحمر30 لقاء هذا الموسم، فاز في 24 لقاء وتعادل في 6 مواجهات، وسجل 58 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف فقط، وهو أقوى دفاع وهجوم في البطولة المحلية.

وسبق وأن حقق الأهلي لقب دوري اللاهزيمة 7 مرات، مواسم (1975-76، 1978-79، 1985-86، 1998-99، 2004-2005، 2005-2006، 2016-2017).

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الموسم الحالي برصيد 78 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري المصري الممتاز برصيد 43 لقبا.

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