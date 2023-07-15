صحف السعودية| تعزيز العلاقات بين بريطانيا والمملكة.. معارك دامية في الخرطوم.. وموجة حرارة قياسية تجتاح العالم

وزيرا الخارجية السعودي والأميركي بحثا التطورات الإقليمية والدولية هاتفيا

بحلول 2030.. السعودية تنشئ 59 منطقة لوجستية.. وتزيد سعة الموانئ إلى 40 مليون حاوية

"الغذاء والدواء": لا يوجد مخاوف مرتبطة باستهلاك "الأسبارتام"

المملكة تهدف للوصول لصدارة الدول بمؤشر الخدمات اللوجستية «LPI»

أمطار رعدية ورياح نشطة على المناطق الجنوبية ومرتفعات مكة

المملكة تدشن برنامج نور السعودية التطوعي في بوركينا فاسو

مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في مدينة الخليل

رئيس كوريا الجنوبية يقوم بزيارة مفاجئة لأوكرانيا

الوكالة الذرية الروسية: مقتل شخص في حادث بمحطة وقود نووي

تناولت صحف السعودية عددًا من الموضوعات المختلفة، والتي كان منها الشأن الأوكراني ، والشأن المحلي، وارتفاع درجة الحرارة العالمية.



قالت صحيفة عكاظ، نقلا عن صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أمس (الجمعة)، ذكر مسؤولين بريطانيين إنهم يتوقعون أن يقوم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة لبريطانيا في أكتوبر أو نوفمبر 2023.

وذكروا أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قدمت دعوة إلى ولي العهد السعودي لزيارة بريطانيا، في مسعى بريطاني يهدف لتعميق العلاقة مع السعودية، وتعزيز الاستثمارات السعودية في بريطانيا.

وأكد مسؤول بريطاني للصحيفة أن الدعوة أرسلت بالفعل إلى الرياض، لكنه قال إن تفاصيل الزيارة وموعدها لم يتحددا بعد. وظلت بريطانيا تسعى طوال السنوات الخمس الماضية إلى تعزيز الاستثمارات السعودية لديها.

ورجحت صحيفة «الجارديان» أمس، أن تتم زيارة ولي العهد للندن نهاية الخريف القادم. وأضافت أن زيارة الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا تأتي في وقت تكثف فيه السعودية جهودها لإنهاء الأزمة اليمنية. وأشارت إلى أن الزيارة المرتقبة مهمة بالنسبة إلى السعودية، لأنها تسعى إلى الحصول على تأييد بريطانيا لها في التصويت بشأن مكان انعقاد معرض التجارة الدولية (اكسبو) في سنة 2030.

وتواجه الرياض منافسة شديدة في هذا الشأن من العاصمة الإيطالية روما. وتأتي الزيارة المرتقبة في وقت تكثف بريطانيا الاتصالات مع دول مجلس التعاون الخليجي لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة. وذكرت الحكومة البريطانية أن محلليها أكدوا أن ذلك الاتفاق من شأنه أن يزيد التبادل بين الجانبين بنحو 16%، ما يعني ضخ 1.6 مليار جنيه إسترليني إضافي في الاقتصاد البريطاني.



أقامت الهيئة العامة للنقل أمس (الخميس)، حفل استقبال لاستعراض منجزات القطاع البحري في العاصمة البريطانية لندن، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من السفراء والمندوبين أعضاء المنظمة البحرية الدولية IMO والمهتمين والمختصين في القطاع.

وأعرب في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن سعادته بحضور الحفل الذي يسلط الضوء على الإنجازات العظيمة التي حققتها السعودية في القطاع البحري، مؤكدًا أن التقدم الذي تم إحرازه يدل على الالتزام الراسخ والعميق للسعودية نحو تحقيق رؤيتها 2030.

وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققت، من بينها التطور الكبير في مجال الخدمات اللوجستية، والتعاون الوثيق مع المنظمة البحرية الدولية، ودعم البيئة البحرية، يمثل مرحلة مهمة في رحلة السعودية نحو تحقيق أهدافها الطموحة.

من جانبه، أكد الدكتور الرميح أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وضعت أهدافًا واضحة في جميع جوانب التنمية البحرية، مشيرًا إلى أن السعودية تهدف بحلول عام 2030 إلى أن تكون من بين الدول العشر الأولى في مؤشر الخدمات اللوجستية LPI، ويشمل ذلك إنشاء 59 منطقة لوجستية، وزيادة سعة الموانئ إلى أكثر من 40 مليون حاوية، وأن السعودية قطعت خطوات كبيرة في دعم البيئة البحرية.

وأضاف: «يسعدنا أن نتابع بنشاط مسارات التعاون مع المنظمة البحرية الدولية مع الدول الأعضاء والمنظمة بشأن المبادرات التي تعزز المناخ والتعاون والبحارة»، معلناً إقامة مؤتمر استدامة الصناعة البحرية خلال الفترة بين 4 و6 سبتمبر 2023 تحت شعار «الابتكار من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا».

ولفتت الصحيفة، إلى إنه قد نفى الجيش السوداني، الجمعة، تصريحات قوات الدعم السريع عن إيقاع خسائر ضخمة بالمئات في صفوف الجيش في معارك بالعاصمة الخرطوم. وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان أنها قتلت «المئات» من جنود الجيش، واستولت على أكثر من 100 مركبة أثناء صدها هجوما بمدينة بحري بالعاصمة الخرطوم.

قالت صحيفة الرياض، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

لفتت الصحيفة، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، أن صدور تقرير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان بتصنيف المحلي الصناعي "الأسبرتام" أنه مادة مسرطنة محتملة ضمن (المجموعة 2B) حسب تصنيف الوكالة، يعد احتمالًا وليس دليلًا قطعيًا، مبينةً أن تصنيف (2B) يُقصد به عدم وجود أدلة وبراهين علمية كافية للتسبب في السرطان للإنسان وحيوانات التجارب.

وأوردت الرياض، دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامج نور السعودية التطوعي النوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة واجادوجو عاصمة جمهورية بوركينا فاسو، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وسيقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بتقديم خدماته في ثمانية تخصصات بمجال طب العيون، وسيستفيد منها 1,190 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفِّذها المملكة - ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.



في أمر آخر، أعلنت السلطات الروسية عن مقتل شخص في حادث بمصنع للوقود النووي في جبال الأورال، على مسافة نحو 1600 كيلومتر شرقي موسكو.

وأعلنت السلطات النووية "روس أتوم" على قناة تليجرام يوم الجمعة أنه " تم تحديد موقع الحادث بسرعة وأنه ليس هناك أي خطر على السكان"، وأضافت أنه لم يحدث تسريب لأي نشاط إشعاعي في الحادث، وقالت "روس أتوم" إن أسطوانة تحتوي على نحو متر مكعب من اليورانيوم المنضب تصدعت صباح الجمعة، في مجمع الأورال الكهروكيميائي.

وبحسب التقرير، أصيب عامل بجروح مميتة عندما انخفض الضغط. وتم إعادة العمال الآخرين إلى منازلهم بعد إجراء الفحص الطبي لهم جميعا، وبحسب بيان صحفي رسمي، لم تتعرض حياتهم وصحتهم للخطر.

ذكرت الصحيفة، اعتدى مستوطنون اليوم، على الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن عشرات المستوطنين هاجموا المزارعين، واعتدوا عليهم في منطقة مسافر يطا بالخليل، ترافق مع ذلك انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، تحولت أجزاء كبيرة من أوروبا وأميركا إلى مناطق مشتعلة بسبب الحر، مع عودة فصل الصيف وموجات الحرارة غير المسبوقة.

ومع تفاقم أزمة التغير المناخي، وتحذيرات الخبراء من أن موجات الحر ستصبح أمراً اعتيادياً في أوروبا والولايات المتحدة، وأنها ستزداد ضراوة، أصدرت عدة دول أوروبية وولايات أميركية إنذارات إلى السكان، محذرة من موجات الحر الشديد في الأيام المقبلة. وحذرت دراسة جديدة واسعة النطاق، من أن المملكة المتحدة وسويسرا ستكونان الأكثر تضرراً على مستوى العالم من الزيادة النسبية في «الأيام الحارة المزعجة».

وفي الولايات المتحدة، تتوقع وكالات حكومية أن ترتفع درجات الحرارة في ولايات تكساس وأريزونا ونيفادا وكاليفورنيا إلى درجات خطيرة، فيما تواجه دول أوروبية، مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا واليونان، موجات حر شديد يتوقع أن تصل معها درجات الحرارة في بعض الأماكن إلى 48 درجة مئوية.



ولفتت الصحيفة، إلى إن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يزور أوكرانيا لأول مرة لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

تأتي الزيارة في أعقاب حضور مون قمة حلف الأطلسي (ناتو) في ليتوانيا وتوقفه الرسمي في بولندا، اليوم السبت.

قالت الصحيفة، ناقش وزيرا الخارجية السعودي والأميركي المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، وذلك خلال اتصال هاتفي. واستعرض الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن توطيد العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات.



وكان الوزيران التقيا الشهر الماضي خلال زيارة أجراها الوزير الأميركي للسعودية، حيث التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وحضر اجتماعاً ثنائياً مع نظرائه الخليجيين، إلى جانب الاجتماع الوزاري لـ«التحالف الدولي» ضد «داعش» الذي عُقد في الرياض.