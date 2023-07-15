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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطب البيطري بالغربية : تحصين 266 ألف و554 من رؤوس الماشية ضد الحمي

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية

تبدأ مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تنفيذ فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2023، لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

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وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى  استعداد قطاعات وإدارات المديرية على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ فعاليات الحملة من تجهيز كافة التحصينات والأدوات اللازمة، وتشكيل الفرق البيطرية وتوعيتهم بالإرشادات الواجب إتباعها خلال أعمال الحملة، والتى ستشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، طول فترة الحملة المقررة.

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وأوضح " أنور" ، أن الحملة تستهدف تحصين 266 ألف و554  من رؤوس الماشية " الأبقار- الجاموس- الأغنام - الماعز"، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمقابل رمزي، مطالبا المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

الثروة الحيوانية الحملة القومية الثانية الحملة القومية الطب البيطري بالغربية الطب البيطري الغربية الدكتور حاتم أنور التحصينات

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