وصول حجاج جمعيات البحر الأحمر إلى الغردقة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، اليوم السبت، وصول حجاج المحافظة إلى مدينة الغردقة، قادمين من مطار القاهرة الدولي.

وأكد أحمد عبيد الشاذلي، مدير المديرية ومدير مكتب الحج بالمديرية، أن جميع الحجاج بخير وصحة جيدة، مشيىرا إلى أن المديرية كانت على تواصل دائم مع الحجاج حتى وصولهم إلى مطار الغردقة.

يأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المؤسسة القومية لتيسير الحج وضعت جداول التفويج قبل بدء موسم الحج، حيث تقوم على تقسيم حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم 5250 حاجا إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة.

أما المجموعة الثانية، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.