البرلمان يطالب الحكومة بإنجاز مشروعات تطوير نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة

أوصى تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشيوخ، بضرورة استكمال تجهيزات مسار العائلة المقدسة، بالإضافة إلى ضرورة انجاز المشروعات الخاصة بتطوير نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة ووضع خطة لتطوير البنية التحتية لمنطقة مهد الأديان بسانت کاترین

وطالب التقرير بضرورة التشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول الإلكترونية. إطلاق مبادرة وطنية لتوعية المواطنين بأهمية السياحة، يطلق عليها (المبادرة الوطنية للتوعية السياحية على أن تأخذ في اعتبارها أهمية ملائمة الخطاب الموجه لكل فئة من فئات الشعب، بما يتناسب مع معارفهم وخبراتهم. تفعيل دور مكاتب التنشيط السياحى المصرية بالخارج فى التسويق للمنتج السياحي المصري. مع أهمية إعادة النظر في التوزيع الجغرافى لبعض هذه المكاتب والبالغ عددها (ستة مكاتب سياحية).

وأوصى بتنشيط الاستثمار الخاص في المجال السياحي، وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه و المستثمرين في القطاع السياحى، خاصة في مجالى الانشاءات والتسويق السياحي.

واستهداف أسواق سياحية جديدة منها على سبيل المثال، السوق الصيني والياباني والهندي، مع العمل على زيادة الأفواج السياحية من الأسواق المنتظمة مثل السوق الأوروبي والروسي.