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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2190 جنيهًا

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية مع بداية تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2190 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 1954 دولارًا.


أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2503 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1877 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1460 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17520 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت استقرار نسبي بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2195 جنيهًا، ولامس مستوى 2200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2195  جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 6 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1960 دولارًا، واختتمت التعاملات 1954 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن الأسواق المحلية تشهد حالة من عدم الاستقرار في ظل الضبابية وعدم اليقين التي تسيطر عليها، لاسيما أسواق سعر الصرف الموازية، حيث تراجع الدولار أمام الجنيه، مع تصريحات المسئولين وخطوات الدولة في استكمال البرنامج الاقتصادي، لكن مع صدور تقرير مؤسسة فيتش، والي توقع تراجع الجنيه أمام الدولار ليسجل نحو 38 جنيهًا في الأسواق الرسمية خلال الفترة المقبلة، ما دفع الأسواق الموازية لحالة من الارتباك وصعود سعر صرف الدولار مرة أخرى.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.5% على مدار الأسبوع ، بفعل تراجع الدولار بنسبة 2.5٪، كأسوأ أداء أسبوعي له في ثمانية أشهر، متأثرًا ببيانات التضخم  الأمريكية، وتباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3%  في يونيو، ما عزز من التوقعات  برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لمرة واحدة فقط خلال الفترة المقبلة.

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