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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موتى ومصابين ومفقودين.. تفاصيل إجلاء آلاف المواطنين بكوريا الجنوبية من الفيضانات

صدى البلد

تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية الشديدة في كوريا الجنوبية في مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابات كثيرة. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم إجلاء آلاف المدنيين من منازلهم ، ويخشى أن يكون ثلاثة على الأقل في عداد المفقودين بعد فيضانات شديدة اجتاحت البلاد يوم السبت (15 يوليو). 

اجلاء الاف المواطنين بكوريا الجنوبية من الفيضانات  

فيما لقي شخصان مصرعهما في انهيار مبنى ناجم عن انهيار أرضي في نونسان ، مقاطعة تشونغتشونغ الجنوبية ، يوم الجمعة (15 يوليو) ، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الرئيسية.

لقي شخص مصرعه في انهيار طيني في مدينة سيجونغ بوسط البلاد ، وتسبب انهيار منازل في مقتل ثلاثة أشخاص في محافظة يونغجو الجنوبية الشرقية ومقاطعة تشيونغ يانغ بوسط البلاد. 

اجلاء الاف المواطنين بكوريا الجنوبية من الفيضانات  

لقي شخص مصرعه عندما حوصرت سيارة في انهيار أرضي في مدينة تشونغجو بوسط البلاد ، مع مخاوف من وقوع العديد من الضحايا في جميع أنحاء البلاد حيث تقوم الوكالات الحكومية بتقييم الأضرار المبلغ عنها في جميع أنحاء البلاد.

فيضانات الانهيارات الأرضية كوريا الجنوبية انهيار مبنى

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