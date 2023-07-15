دعاء لخطيبي في السنة الهجرية.. كلمات لتمني التوفيق وتكوين أسرة مسلمة

دعاء لخطيبي في السنة الهجرية، هو كلمات تجمع في طياتها الصدق والدعوات بالتوفيق في تكوين أسرة مسلمة ملتزمة بكتاب الله وسنة رسوله ، وكلمات دعاء لخطيبي في السنة الهجرية نقولها داعين الله عز وجل أن تكون السنة الهجرية الجديدة كلها رزق وبركة وأن يجتمعا على خير أسرة مسلمة تلتزم بأمور دينها ودنياها، وهي كلمات تحمل في طياتها اجمل معاني الدعاء بالتوفيق و السداد في العمل او في السفر او الزواج في شتى حياته اليومية.

اللهُمَّ اصرف عني وعنه كل ما يكدّر صفونا، وأبعد عننا كل سوء يا أرحم الراحمين.

- اللهُمَّ ارزقه في كل طرفة عين فرجاً ومخرجاً من كل ضيق، ووفقه لما تحب وترضى، واصرف عنه كل مرض وبلاء يا أرحم الراحمين

-ربِ أسألك سعةً في الرزق وبارك لنا فيه، وارزقه الرزق الكثير الطيب .. اللهمّ إني أسألك الكسب الطيب، والمال الحلال الذي يغنينا عن سؤال أحدٍ من خلقك يا رب العالمين

-اللهم استرنا عن أعين خلقك وعن نظرات الشامتين، ، وزد له في العطاء، ونعوذُ بك اللهمّ من الذنوب المانعة للرزق، وأسألك حفظاً من كلّ ذنبٍ يبعد عنا ما كتبته لنا.

-ربي أني استودعتك القلب الذي يحبه بان لا مكروه يمسسه واحفظه يا رب في ليله ونهاره.

-اللهم لا تحني لمن احب ظهرة أبداً ولا تعظم علية أي أمر واسعد قلية يا ربي وارزقه العمر العافية.

-ربي أضيء قلب من احب بنور حبك وارزقه صحة لطاعتك ورزقاً لا ينقطع.

-اللهم لا تحرمني ممن احب بفضلك وسبوغ رحمتك وجزيل عطائك ولا تصرف عنهم رحمتك ولا وجهك الكريم.

-اللهمّ إني أسألك لأصدقائي زيادة في الرزق، وبركة في العمر وصحة في الجسم، وسعةً في الرزق وتوبةً قبل الموت، وشهادةً عند الموت، ومغفرةً بعد الموت، وعفواً عند الحساب، وأماناً من العذاب، أبعد الله عنكم شرّ النّفوس، وحفظكم باسمه السّلام القدّوس، وجعل رزقكم مباركاً غير محبوس، وجعل منزلتك عنده جنّة الفردوس

-أسأل الله أن يحصّنكم بالقرآن، ويبعد عنكم الشيطان، وييسّر لكم من الأعمال ما يقرّبكم فيها إلى العليين وأن يصبّ عليكم من نفحات الإيمان، وعافية الأبدان، ورضا الرّحمن، ويجعل لقيانا في أعالي الجنان.

-اللهم ارزق من احب قلباً خاشعاً وعملاً نافعاً ورزقاً واسعاً وعقلاً سليماً ورأياً سديداً.

-ربي ارزق حبيبي كل ما تحبه وترضاه واجعله ممن يفعلون الخير دائماً وان يكون من عبادك الصالحين.

-اللهم ارزق حبيبي الستر والعافية واحفظه من شرور الناس وشر نفسه وأحفظه بعنايتك ورحمتك.

-ربي أني اسألك أن تجعله من الذين تباهي بهم ملائكتك وتقول لهم “أني احب فلاناً عبدي فأحبوه.

-اللهم أني استودعك حبيبي في نهاره ونومة وليليه وفي كل وقت واستودعه يا الله من كل شر وضر.

دعاء للحبيب قصير

دعاء للحبيب قصير ليس شرطا أن يكون دعاء للحبيب من كانت تربطنا معهم علاقة الزواج أو الخطوبة ولكن دعاء للحبيب أيضا يكون للأب والأم والأخوة والأهل، وقد يكون أيضا الصديق، دعاء للحبيب قصير من الأدعية السهلة والقصيرة علينا أن ندعوا بها لكل إنسان في حياتنا اليومية بقلوب خالصة لأن الله عز وجل يوكل ملك يقول ولك المثل ونقول في دعاء للحبيب قصير ما يلي.

دعاء للحبيب قصير اللهمّ أذق قلوب أحبتي بردّ عفوك وحلاوة حبّك وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك، واغفر لهم بكرمك، وأدخلهم جنّتك برحمتك يا جديراً بالدّعاء وقديراً بالإجابة.

أبعد الله عنكم شرّ النّفوس، وحفظكم باسمه السّلام القدّوس، وجعل رزقكم مباركاً غير محبوس، وجعل منزلتك عنده جنّة الفردوس.

- ربي ارزق حبيبي لحظات مفرحه لم يكن يتوقعها، اللهم اسعده بإجابة أمنياته التي في قلبه يا رب. اللهم أكتب له تغيرا للأفضل.

-يا حبيبي الأول استودعت الله قلبك وعافيتك وراحتك، وصحتك وسعادتك اللهم اسعد قلبه واحفظه لي. من كان سبب سعادتي ولو للحظه اللهم أسعده طوال لحظات عمره.

- اللهم حقق له كل ما يتمناه اللهم اسعده دنيا واخره يا رب. اللهم قوة وراحة واطمئنان له اللهم لا خيبة ولا شتات ولا يأس، ولا حزن ولا انكسار ولا انقباض قلب ولا بهتان روح. ولا كآبة وقت

- اللهم لا تجعل شيء سيء يمسه، اللهم اسعده سعادة بعدد خلقك لكل شيء اللهم لا تحمله ما لا طاقة له به.

-اللهم إن كان رزق حبيبي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه.

اللهم ان كان رزق حبيبي بعيدا فقربه، وان كان قريبا فيسره.

-اللهم ان كان رزق حبيبي آجلا فعجله، وان كان صعبا سهله.

اللهم ان كان رزق حبيبي حراما فطهره منه وابعده عنه ويسر له الحلال وقربه منه.

-اللهم فرج هم زوجي وابعد عنه كل سوء ، ووسع رزقه وحسن خلقه ياكريم.

- أسألك اللهمّ أن تهبَ زوجي الغالي كلّ التوفيقِ والرزقِ والبركةِ والصحةِ وطولاً في العمر على طاعتك، وأن تكتب لي ولزوجي فرجاً من هذا الكرب، وعملاً ومالاً ليس لأحدٍ فيه علينا منّة، واجعل العافيه مسكناً لنا ولا تحرمنا من بعضنا ابدا يارب العالمين.

-اللهم ان كان رزقه قليلا فأكثره، وان كان كثيرا فبارك له فيه.

اللهم اجعلني له حور عين الدنيا والاخره، اللهم اجعله رفيقي ونور عيني في الدنيا والاخره.

اللهم اسألك بحق جلالك وقدرتك وعظمتك ان تستجيب لي انا امتك بنت امتك.

- صبّحك الله بالسّعادة، ورطّب لسانك بالشّهادة، وحبّب فيك خلقه، وسخّر لك عباده، وجعل خير عمرك آخره، وخير عملك خواتمه، وخير أيّامك يوم لقائه، جعلك الله ممّن يناديهم المنادي يوم القيامة، لكم النّعيم سرمدا تحيون ولا تموتون أبداً، تصحون ولا تمرضون أبداً، تنعمون ولا تبتئسون أبداً، يحلّ عليكم رضوان ربّكم ولا يسخط عليكم أبداً.

-اللهُمَّ وسع في رزق زوجي، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق، يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف.

- ويستحب في دعاء للحبيب قول أسألك بلطفك الخفيّ وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تُسخّر لي من هو أقوى منّي، وأن تجعلني سكناً لزوجي، وتجعله سكناً لي.

-اللهم أرزق زوجي مع كل خفقة قلب وطرفة عين فرجًا ومخرجًا وعفوًا وأمنًا، وإيمانًا ، للهم أقسم لزوجي من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغه به جنتك.

- اللهم أرزق زوجي فوق عمره عمرًا، وفوق صحته عافيه، ولا تحرمني من وجوده ورضاه، واجعل سعادته كظل ترافقه .

- أسألك اللهمّ باسمك الأعظم ووجهك الأكرم، أن ترزق زوجي وحبيبي من حيثُ لا يحتسب وتصب عليه الرزق صبًا، اللهمّ ارزقهُ حُسناً في التوكّل عليك، وتوفيقاً من عندك، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته .

- اللهم إني اسألك باسم الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الكبرى أن ترزق زوجي من حيث لايحتسب وتصب عليه الرزق صبًا ولاتجعل عيشه كدًا وتغدق عليه من كل خير، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته، يارب وعدت عبادك بقبول دعواتهم سأدعو لقلب قريب من قلبي اللهم ارزق زوجي ما يريد