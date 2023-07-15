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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض رسمي .. نادٍ تركي يسعى لـ ضم نجم الأهلي

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن تقدم نادي فاتح كاراجومروك التركي بعرض رسمي إلى النادي الأهلي، للتعاقد مع نجمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لـ موقع “سبورتس ديجيتال” التركي فإن فاتح كاراجومروك قدم عرضا رسميا لمحمد شريف لاعب النادي الأهلي.

ولم يذكر الموقع أي تفاصيل أي أخرى بخصوص قيمة العرض أو مدته إلى النادي الأهلي، خلال الميركاتو.

الأهلي يفوز على الزمالك

وكان محمد شريف قد سجل الهدف الرابع في فوز الأهلي على نظيره الزمالك، برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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