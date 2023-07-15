تشكيل الإسماعيلي أمام الاتحاد بالجولة الأخيرة في الدوري

تغييرات عدة دفع بها حمزة الجمل المدير الفني لنادي الإسماعيلي لواجهة الاتحاد السكندري بختام مشوار الفريقين بمسابقة الدوري الممتاز في المباراة التي تنطلق بعد قليل.

واختيار حمزة الجمل في تشكيل فريقه أمام الاتحاد السكندري على كل من:

حارس مرمى .. محمد كوكو

الدفاع .. أحمد محسن – إياد العسقلاني – باهر المحمدي – كريم عرفات .

الوسط .. سيرچي أكا – عماد حمدي

أمامهما .. عمر الساعي – كريم الديب – مروان حمدي

الهجوم .. ياو أنور

ويتواجد على مقعد البدلاء كل من..

عبدالله جمال – محمد نصر – عصام صبحي – محمد بيومي – مصطفي فارس – محمد عبد السميع – محمد وجدي – محمد البحيري – عبدالله السعيد.