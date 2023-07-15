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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد التأجيل.. محمود وحماده الليثي يطرحان أغنية أنت أخويا غدا

محمود وحمادة الليثي
محمود وحمادة الليثي

يستعد الشقيقان محمود وحمادة الليثي لطرح أغنيتهما الجديدة أنت أخويا وحتة مني مساء غدا الأحد بعد تأجيل لمدة 48 ساعة بسبب أسباب تقنية.

الأغنية يتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب كما يتم طرحها على جميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

وتعتبر هذه هي الأغنية الثانية التى تجمع الشقيقين  بعد تقديمهما لأغنية نظرة واحدة  من إنتاج شركة روتانا.
 

أحدث أغنيات محمود الليثي 

وطرح المطرب الشعبي محمود الليثي، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ماتعتبونيش"، على موقع  "يوتيوب" والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير.

أحدث دويتوهات محمود الليثي 

وطرحت شركة روتانا مؤخرا أغنية جديدة بعنوان ياعبده للمطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة يسرا.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانتسجرام.

الأغنية من كلمات موكا وألحان محمود الليثي نفسه ومن توزيع إسلام ساسو 

أخر أعمال محمود الليثي 

وشارك محمود الليثي فى موسم رمضان 2023 فى مسلسل رمضان كريم للمنتج أحمد السبكي حيث ظهر فى المسلسل بشخصية مطرب شعبي يقوم بتقديم فقرات غنائية فى قهوة المعلمة سميرة والتى تجسد شخصيتها الفنانة سلوى خطاب.

محمود وحمادة الليثي حمادة الليثي أنت أخويا أنت أخويا وحتة مني

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