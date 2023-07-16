سعر الذهب عيار 21 اليوم 16-7-2023

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب اليوم وهو عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2175 جنيه للبيع و 2185 جنيه للبيع وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-7-2023 في محلات الصاغة

واستقر سعر الذهب في مصر استقرارا في أول تعاملات اليوم الأحد ،في محلات الصاغة على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

عيار 14



وسجل أقل سعر عيار ذهب في محلات الصاغة وهو عيار 14 الأدني فئة نحو نحو 1450 جنيه للبيع و 1457 جنيه للشراء .

عيار 24



ووصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2486 جنيه للبيع و 2497 جنيه للبيع

عيار 18



وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 1864 جنيه للبيع و 1873 جنيه للشراء

تراجع 10 جنيهات



وأظهرت أسعار المشغولات الذهبية أمس تراجعا بمقدار 10 جنيهات في الجرام الواحد علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة ودون أي تغيير يذكر بمحلات الصاغة.

أوقية الذهب



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 77.306 ألف جنيه للبيع و 77.7 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.49 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

الجنيه الذهب



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.4 ألف جنيه للبيع و 17.5 ألف جنيه للشراء.

تعاملات نهاية الأسبوع

أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي ليسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل الماضي، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكية التي زادت من التوقعات أن الفيدرالي الأمريكي قد يحتاج رفع الفائدة مرة واحدة فقط خلال النصف الثاني من العام، الأمر الذي دفع الدولار إلى الانهيار.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% ليسجل أعلى مستوى منذ شهر عند 1963 دولارا للأونصة ليسجل زيادة بأكثر من 30 دولارا، ليسجل بذلك الأسبوع الثاني على التوالي من المكاسب، وفق تحليل “جولد بيليون”.

وانخفضت أسعار الذهب يوم أمس، الجمعة، بنسبة 0.3% لينهي الذهب بذلك سلسلة من الارتفاعات استمرت لخمس جلسات متتالية استطاع خلالها المعدن النفيس أن يخترق منطقة المقاومة الهامة عند 1930 – 1940 دولار للأونصة.

السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في أسعار الذهب كان بيانات التضخم الأمريكية عن شهر يونيو، فقد أظهر مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع أقل من المتوقع وسجل أصغر زيادة سنوية منذ أكثر من عامين بنسبة 4.8% وكانت القراءة السابقة 5.3% في ظل استمرار معدلات التضخم في التراجع.

وذكر تحليل “جولد بيليون”، أن البيانات زادت من التوقعات أن الفيدرالي الأمريكي قد لا يحتاج سوى رفع واحد للفائدة خلال النصف الثاني من العام، وهو ما تم تسعيره بالفعل في الأسواق باحتمال أكثر من 96% برفع الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو الجاري، وتسبب هذا في عمليات بيع مفتوح على الدولار الأمريكي الذي انهار خلال تداولات الأسبوع الماضي وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، ليسجل المؤشر انخفاضا أسبوعيا بنسبة 2.3% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر نوفمبر 2022، ويصل لأدنى مستوى منذ شهر أبريل 2022 بالقرب من مستويات 99 نقطة.

مؤشر الدولار

بالرغم من هذا استطاع مؤشر الدولار الارتفاع يوم أمس قبل الإغلاق الأسبوعي ليسجل ارتفاعا يوم الجمعة بنسبة 0.2% بعد أن سجل انخفاض لستة جلسات متتالية، وحصل الذهب على الدعم من ضعف مستويات الدولار وتراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية، فقد انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6% تقريباً وسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 3.754%.

الحذر يسيطر على تداولات الذهب

ورصد تقرير “جولد بيلون”، أن نسبة ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي كانت أقل من نسبة انخفاض الدولار الأمريكي، وهو ما يدل على أن حركة الذهب خلال الأسبوع الماضي كانت معتمدة بشكل كامل على ضعف الدولار والعلاقة العكسية بينهما، ولم يشهد الذهب طلبا حقيقيا بل كان انعكاسا لحركة الدولار في الأسواق، ويزيد هذا من الحذر لدى المشاركين في أسواق الذهب، خاصة أن السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي لا تزال غير واضحة بشكل كامل، والعديد من أعضاء البنك الفيدرالي صرحوا عقب بيانات التضخم الأخيرة أن على الأسواق عدم وضع فرضيات بناءً على بيانات التضخم وحدها.

وحتى الآن الأسواق تسعر الذهب على رفع واحد للفائدة خلال المتبقي من العام في اجتماع البنك الفيدرالي في يوليو الجاري، ولكن في حالة أشار البنك إلى تمسكه برفع آخر في الفائدة سيكون التأثير سلبي بشكل كبير على أسعار الذهب، خاصة أن معدلات التضخم الأساسي لا تزال أعلى منذ ضعف مستهدف البنك للتضخم عند 2%.

من ناحية أخرى، هناك حقيقة أخرى وهي أنه حتى إذا توقف البنك الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه القادم، ستظل الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها منذ 15 عاما، ومن المتوقع أن تستمر عند هذا المستوى حتى الربع الأول من العام القادم على أقل تقدير وهو بالطبع أمر سلبي بالنسبة لأسواق الذهب..

ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 11 يوليو، ارتفاعا كبيرا للطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 240546 عقدا، بينما ارتفع الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 74792 عقدا.

أظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 248 أمر تداول، بينما وصلت أوامر التداول على عقود بيع الذهب إلى 160 أمر تداول.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر توسع الطلب على عقود الشراء من جديد مع استمرار الطلب على عقود البيع أيضاً، الأمر الذي يصف التحرك الإيجابي الكبير الذي سجله الذهب خلال الأسبوع الماضي.

استمرار الطلب على عقود البيع في التزايد يعكس أيضاً الحذر لدى المستثمرين وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لأسواق الذهب على المدى القصير إلى المتوسط.



مشتريات الذهب من البنوك المركزية

وفقًا لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي أضافت ثمانية بنوك مركزية إلى احتياطاتها من الذهب في مايو مع صافي مشتريات بلغ إجماليها 50 طناً، وذلك باستثناء عملية بيع كبيرة للذهب من قبل البنك المركزي التركي.

فقد قامت تركيا ببيع 63 طناً أخرى من الذهب في مايو لينخفض صافي حيازة البنوك المركزية حول العالم من الذهب بمقدار 27 طناً، حيث باعت تركيا ما يقرب من 160 طنًا من الذهب منذ مارس الماضي فيما يعد استجابة لديناميكيات السوق المحلية ولا يعكس على الأرجح تغييرًا في استراتيجية الذهب طويلة الأجل للبنك المركزي التركي وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي.

كانت بولندا أكبر مشترٍ للذهب في مايو، حيث أضافت 19 طناً من الذهب إلى احتياطاتها.

يأتي هذا في أعقاب زيادة قدرها 15 طنًا في أبريل عندما استأنف بنك بولندا الوطني شراء الذهب.

كان شراء مايو أكبر زيادة في احتياطيات البلاد منذ يونيو 2019 عندما عزز البنك حيازاته من الذهب بنحو 100 طن.