استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

استقرت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت، في محلات الصاغة علي مستوي الأعيرة المختلفة دون أي تغيير.



وصل سعر الجرام من أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 نحو2160 جنيه للبيع و 2180 جنيه للشراء.



وصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2469 جنيه للبيع و 2491 جنيه للشراء.



وسجل سعر عيار 18 نحو 1851 جنيه للبيع و 1869 جنيه للشراء.



ووصل سعر عيار 14 نحو 1440 جنيه للبيع و 1453 جنيه للشراء.



بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.3 ألف جنيه للبيع و 17.44 جنيه للشراء.



وصل سعر أوقية الذهب نحو 76.8 ألف جنيه للبيع و 77.5 ألف جنيه للشراء.



بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

أسعار الذهب في البورصات العالمية



بينما تنخفض أسعار الذهب لأدنى المستويات في 3 أشهر، وتتراجع البنوك الاستثمارية عن توقعاتها القوية للسعر في ظل عناد البنوك المركزية الكبرى بشأن خفض الفائدة، يقول بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) إن سوق الذهب شهد تخارجًا لـ 1.5 مليار دولار أمريكي.

ويأتي التراجع في ظل أحاديث صدرت من جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، في صحبة كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وأندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، أكدوا فيها جميعًا الاستمرار في تشديد السياسة النقدية، وألمحوا لرفع معدلات الفائدة في المستقبل المنظور لمحاربة التضخم المرتفع بقوة عن هدف الـ 2% الموضوع له، وعدم تخلي البنوك عن هذا الهدف.



فيما شهدت الأسهم الأمريكية تدفقًا بـ 1.5 مليار أمريكي مع الارتفاع الذي تشهده الأسهم التكنولوجية، وأسهم البنوك التي ارتفعت بعد اختبارات الضغط التي أجراها الفيدرالي وأكدت على متانة القطاع المصرفي الأمريكي وقدرته على تحمل صدمة الركود.انخفاض عالمي



وتراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 5 دولارات في المعاملات الفورية، لتبقى عند أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر ونصف.

وتراجعت عقود الذهب تسليم أغسطس 2023 بنسبة 0.37% أو ما يعادل 6.95 دولار لتصل إلى 1910.75 دولار للأونصة.

كما شهدت السندات تدفقًا بـ 600 مليون دولار، مما رفع سعر مؤشر الدولار وزاد من الضغوط على أسعار الذهب، هذا وتسجل السندات أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2011.

