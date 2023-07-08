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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع شديد في سعر الذهب عالميا

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب مساء أمس الجمعة بعدما أثارت بيانات دون المتوقع للوظائف في ‏القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة شكوكًا حول آفاق رفع أسعار الفائدة ‏مجددا واستمرار ذلك بعد يوليو.‏

وبحلول الساعة 1313 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية ‏‏0.4% إلى  1918.62 دولار للأوقية. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‏‏0.5% إلى 1924.30 دولار.‏

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ‏جاءت أقل بكثير من المتوقع في الشهر الماضي، لكن معدل البطالة تراجع من ‏أعلى مستوى في سبعة أشهر وسط زيادة قوية للأجور.‏

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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 يوليو 2023

وتعززت أسعار الذهب بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وهبوط الدولار بعد ‏صدور البيانات.‏

ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية إذ يؤدي ذلك لزيادة تكلفة الفرصة ‏البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.‏

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة لتستقر عند ‏‏22.75 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 903.16 دولار. وخسر ‏البلاديوم 0.4% مسجلا 1237.05 دولار.‏

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