ارتفاع شديد في سعر الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب مساء أمس الجمعة بعدما أثارت بيانات دون المتوقع للوظائف في ‏القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة شكوكًا حول آفاق رفع أسعار الفائدة ‏مجددا واستمرار ذلك بعد يوليو.‏

وبحلول الساعة 1313 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية ‏‏0.4% إلى 1918.62 دولار للأوقية. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‏‏0.5% إلى 1924.30 دولار.‏

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ‏جاءت أقل بكثير من المتوقع في الشهر الماضي، لكن معدل البطالة تراجع من ‏أعلى مستوى في سبعة أشهر وسط زيادة قوية للأجور.‏

وتعززت أسعار الذهب بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وهبوط الدولار بعد ‏صدور البيانات.‏

ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية إذ يؤدي ذلك لزيادة تكلفة الفرصة ‏البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.‏

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة لتستقر عند ‏‏22.75 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 903.16 دولار. وخسر ‏البلاديوم 0.4% مسجلا 1237.05 دولار.‏