ارتفاع شديد في سعر الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب مساء أمس الجمعة بعدما أثارت بيانات دون المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة شكوكًا حول آفاق رفع أسعار الفائدة مجددا واستمرار ذلك بعد يوليو.
وبحلول الساعة 1313 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1918.62 دولار للأوقية. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1924.30 دولار.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية جاءت أقل بكثير من المتوقع في الشهر الماضي، لكن معدل البطالة تراجع من أعلى مستوى في سبعة أشهر وسط زيادة قوية للأجور.
وتعززت أسعار الذهب بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وهبوط الدولار بعد صدور البيانات.
ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية إذ يؤدي ذلك لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة لتستقر عند 22.75 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 903.16 دولار. وخسر البلاديوم 0.4% مسجلا 1237.05 دولار.