قسم القلب | وضع نتنياهو تحت المراقبة في المستشفى

قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيبقى في المستشفى هذه الليلة لمراقبة حالته في قسم أمراض القلب، وذلك بناء على توصية أطبائه.

ونشر نتنياهو فيديو مصور، مساء اليوم السبت، من مستشفى "شيبا" ( تل هشومير) في رمات جان شرق تل أبيب، قال فيه: "بالأمس قضيت وقتًا مع زوجتي في طبريا تحت الشمس ، بدون قبعة ، بدون ماء ، ليست فكرة جيدة، شكرًا لكم جميعًا على اهتمامكم".

وأضاف نتنياهو: "أود أيضًا أن أشكر الفرق الممتازة في شيبا التي فحصتني، أشعر أنني بحالة جيدة جدًا".

وفي وقت سابق، قال مكتب نتنياهو، أنه اشتكى من دوار اليوم بعد أن قضى أمس عدة ساعات في بحيرة طبريا أثناء الحر، وأنه وفقًا للتقييم الأولي كان يعاني من الجفاف.

وتابع مكتب نتنياهو: "بناء على توصية من طبيبه الشخصي ، جاء رئيس الوزراء إلى غرفة الطوارئ في مركز شيبا الطبي ، وجاءت الفحوصات الأولية طبيعية ولم يتم العثور على شيء".