خبير تأمين يوضح أهمية وثيقة حماية الأسرة والمسكن.. فيديو

‏قال أحمد سودان رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة ثروة للتأمين، أن وثيقة حماية الأسرة والمسكن وثيقة تغطي جميع الأخطار التي من الممكن أن تتعرض لها الأسرة أو المسكن وتغطي أخطار الحريق الناتج عن أي نوع من أنواع الخطر.



‏وتابع أحمد سودان خلال برنامج "بيزنس"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن الجزء الثاني الخاص بعمليات السطو والسرقة باستخدام العنف، والقسم الثالث هو المسؤولية المدنية تجاه المالك إذا كان المسكن مهجر ‏أو تجاه الجيران ‏إذا كان المسكن مملوك للمؤمن له.

وثيقة حماية الأسرة والمسكن

وأضاف ‏تقوم الوثيقة بتوفير سكن بديل للمؤمن له ‏في حال أن المسكن لا يصلح بعد تعرضه للأخطار السابقة.