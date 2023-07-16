هنغيرلك دولاراتك.. حبس عصابة النصب على المواطنين بالقاهرة

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال التواصل معهم عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" و إيهامهم بقدرتهم على استبدال مبالغ مالية إلى العملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفى وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوم المتهمين بالاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم بأسلوب "المغافلة" والفرار هرباً مستقلين سيارتهم.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال التواصل معهم عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإيهامهم بقدرتهم على استبدال مبالغ مالية إلى العملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفى وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوم المتهمين بالاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم بأسلوب "المغافلة" والفرار هرباً مستقلين السيارة.

و بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى وبإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.