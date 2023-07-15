أكرم توفيق يرقص مع كريم فؤاد على أغنية سطلانة احتفالا بحفل زفافه.. شاهد

حرص اللاعب أكرم توفيق نجم النادي الأهلي مساء اليوم، أن يبارك زميله كريم فؤاد في ليلة حناء زفافه بالرقص معه علي أنغام أغنية سطلانه بمسقط رأسه بقرية الشين بمركز قطور بمحافظة الغربية.

وكانت قرية الشين التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية شهدت تدشين حفل مأدبة الغداء للزفاف الشاب كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الوطني احتفالا بحفل زفافه بمسقط رأسه بذات القرية.



كما حرص لاعب النادي الاهلي الموهوب علي التقاط صور سيلفي مع زملائه من الشباب وعدد من مشايخ القري والشخصيات العامة والقيادات التنفيذية علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

كما حددت أسرة اللاعب موعد بدء الاحتفالية في الساعة 5 مساءا بحضور محبي وزملاء ابنهم وعدد من مشايخ القري المجاورة .



الجدير بالذكر أن اللاعب المذكور تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب للاجراء رحلة علاجية عقب مشاركته في المنتخب الوطني والنادي الأهلي في تصفيات البطولات الأفريقية المختلفة .

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