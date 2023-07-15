الباز يدعو وزيرة الثقافة لتبني مشروع الحضرة لتوثيق المديح النبوي

كشف الشاعر والكاتب الصحفي محمد العسيري، أن وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة إيناس عبد الدايم، كانت متحمسة لمشروعه الحضرة، وهو مشروع لجمع وتسجيل ورقمنه تراث المديح النبوي من أسوان لمطروح، لكنه فقد التواصل مع وزارة الثقافة بعد تغيير الوزيرة.



وقال “العسيري”، خلال خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن المشروع أحيانا يرتبط بشخص، وكان هناك تواصل مع الوزيرة إيناس عبد الدايم، التي تحمست للمشروع.

سبب وقف مشروع الحضرة

وأشار، إلى أن المشروع توقف بتغيير الوزيرة، وكذلك خروج هشام عطوة من قصور الثقافة.

وأوضح، أن إيناس عبد الدايم، كانت بالفعل قررت تنفيذ المشروع من خلال الثقافة الجماهيرية وتبدأ في الكرنك.



من ناحيته، دعا الإعلامي الدكتور محمد الباز، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الحالية، لاستئناف المشروع.