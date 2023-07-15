في ختام بطولة الدوري.. الإسماعيلي يقسو على الاتحاد السكندري برباعية

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي فوزا كبيرا على الاتحاد السكندري في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأربعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز رباعية الإسماعيلي ياو أنور في الدقيقة4,و15و20و61 بينما أحرز خالد صبحي الهدف الوحيد لصالح الإتحاد السكندري فيالدقيقة 27

وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:-



حارس مرمى .. محمد كوكو

الدفاع .. أحمد محسن – إياد العسقلاني – باهر المحمدي – كريم عرفات .

الوسط .. سيرچي أكا – عماد حمدي

أمامهما .. عمر الساعي – كريم الديب – مروان حمدي

الهجوم .. ياو أنور