تحول مدينة الألغام.. من مصر يقدم حلقة خاصة في قلب العلمين الجديدة

قدم الإعلامي عمرو خليل حلقة خاصة من برنامج "من مصر" ، المذاع على قناة cbc، عن الاستعدادات النهائية وافتتاح مهرجان العلمين 2023.

واستعرض عمرو خليل، خلال جولته في مدينة العلمين، كيف كانت مدينة العلمين قبل البناء والتطوير وكيف أصبحت الآن، بالإضافة إلى كافة التجهيزات وأماكن إقامة الفعاليات خلال مدة المهرجان والذي انطلق يوم الخميس الماضي ويستمر إلى 26 أغسطس المقبل.

يذكر أن برنامج من مصر، التوك شو الرئيسي في قناة cbc، ويذاع من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويوم السبت الساعة 11 مساء، ويقدم العديد من الفقرات والصالونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذى تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.