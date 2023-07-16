جهاز العلمين الجديدة: المدينة تشتهر بنشاط التجديف ومناسبة لقضاء أوقات أسرية بالمجان

أكد المهندس محمد خليل، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن العلمين مدينة مفتوحة لجميع المصريين، ومكان مناسب لقضاء أوقات أسرية ممتعة.

وأوضح محمد خليل، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المُذاع على شاشة "سي بي سي" من تقديم المذيع " عمرو خليل"، أن المدينة تضم مجموعة من البحيرات المرتبطة بالبحر وأن ممشى الكورنيش بالمجان وبدون رسوم دخول، منوها بأن العلمين تشتهر بنشاط التجديف على مستوى العالم.

العلمين من أهم المدن و صديقة البيئة

وأضاف نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن مدينة العلمين من إحدى مدن الجيل الرابع التي أنشئت بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي و تعتبر من أهم المدن، و تتميز بأنها صديقة للبيئة ومستدامة، مشيرا إلى أنهم يقوموا بتقليل الضوضاء بها.

وتابع، أن مهرجان العلمين سيكون ممتعا على المستوى الشخصي، مضيفا أنه سيكون مهرجان ناجح جدا على المستوى القومي و سيضع العلمين في المكانة التي تستحقه على خريطة السياحة العالمية.

