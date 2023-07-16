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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عبد الحليم قنديل: مقاتلات F16 تحدث تحولا كبيرا في الصراع الروسي الأوكراني

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل

‏قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن مقاتلات الـ F16 بسبب اعتباراتها الفنية لا يمكنها الإقلاع من أي مطارات أوكرانية.

 


‏وتابع عبد الحليم قنديل خلال لقاء له في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": إقلاع F16 من دولة رومانيا أو بلغاريا او أي دولة في حلف الناتو سوف يدخلنا في مستوى جديد من الصراع هذا المستوى هو الذي تخشاه أمريكا.

 

 مقاتلات الـ F16 

 

وأضاف عبد الحليم قنديل: "بمعنى أكثر وضوحا أن أمريكا كما قلنا أكثر من مرة تحاول الحفاظ على خط رفيع بين دعم أوكرانيا إلى أبعد مدى ممكن ووضع أقدامها على الأرض، وهي الآن على الحافة، مؤكدا أن مقاتلات الـ F16 قد تحدث تحولا كبيرا في الصراع الروسي الأوكراني.

عبد الحليم قنديل مقاتلات الـ F16 حلف الناتو أمريكا أوكرانيا

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