أبو الحسن الشاذلي: صعوبات مالية والإجهاد تسببا في هبوط أسوان

أظهر أبوالحسن الشاذلي، أمين صندوق نادي أسوان، حزنا بالغا بعد هزيمة تماسيح النيل أمام الداخلية والتي تسببت في هبوط أبناء الجنوب لدوري الدرجة الثانية.

وقال أبو الحسن الشاذلي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي، على قناة « صدى البلد»، إن فريق أسوان قدم مباراة جيدة أمام الداخلية ونجح في إحراز هدفين والعودة في النتيجة، وكاد أن يتقدم لكن العارضة تصدت لكرتين لأبناء الجنوب وبعدها ينجح فريق الداخلية في تسجيل هدفين لتنتهي المباراة بهزيمة أصحاب الأرض.

وأكمل:" أسوان واجه سوء توفيق خلال مشواره فى الدوري الموسم الحالي، كما واجه صعوبات مادية كبيرة، ولاعبو أسوان عانوا من الإجهاد بسبب السفر المستمر لخوض مباريات الدوري ".



https://www.youtube.com/watch?v=EUx-HJ8kjSs