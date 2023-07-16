قطع المياه عن عدد من القري بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم قطع المياه اليوم الاحد عن عدد من القري التابعة لرئاسة مركز نبروه وقري مركز طلخا من الساعة 10 صباحا الي الساعة 1ظهرا في ذات اليوم لاجراء اعمال الصيانة علي خط مياة الشرب 8 بوصه القادم من مرفق مياة ابو عرصه الي قرية كفر دميرة الجديد بمركز طلخا ..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن حيث يتم تنفيذ الصيانة علي الخط المشار ممايستدعي قطع المياة وتأثر عدد من القري بمركز نبروه وبعض قري مركز طلخا في المدة المشار اليها..

واوضح التقرير ان القري المتأثرة بانقطاع المياة هي عزبه بهوت وقرية بهوت التابعتين لمركز نبروه وكفر دميرة الجديد بمركز طلخا..

وقد وجه "مختار"للمحاسب محمد البسيوني رئيس مركز نبروه والسيدة رحاب المزين مركز طلخا للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء أعمال التعديلات المشار اليها وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين..

واكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار اليها..

وتهيب محافظة الدقهلية باالمواطنين قاطني نطاق الوحدات المحلية القروية التابعة المشار اليها في مركزي نبروه و طلخا وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.