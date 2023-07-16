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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يختتم مشواره بالدوري اليوم بمواجهة فاركو

الزمالك
الزمالك

يلتقي فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بنظسؤه فاركو، في المباراة المقررة اليوم الأحد باستاد القاهرة، ضمن الجولة 34 والأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

وينهي الزمالك مشواره في المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما يأتي فاركو تاسعا برصيد 41 نقطة.

ويغيب عن الزمالك كل من عمرو السيسي ومحمود حمدي "الونش" ونبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي، للإصابة، وحسام عبد المجيد للإيقاف وحمزة المثلوثي وناصر منسي لأسباب فنية، بالإضافة لسيف جعفر ويوسف أسامة، وفقا لقرار مجلس الإدارة بتجميد الثنائي.

وجاءت قائمة الزمالك، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.

أوسوريو الزمالك فاركو الدوري المصري الدوري المصري الممتاز قائمة الزمالك

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