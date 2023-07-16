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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنت الأهلي.. رحاب جمعة تعلن اعتزالها كرة اليد

رحاب جمعة
رحاب جمعة

أعلنت المحترفة المصرية رحاب جمعة، اليوم الأحد، اعتزلها كرة اليد نهائيا، بعد مسيرة احترافية ناجحة.

وكتبت رحاب جمعة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": "وداعًا كرة اليد .. انتهى المشوار".

وأضافت: "عمري ما تخيلت إن هيجي يوم وأكتب الكلام ده خالص بس دي سنة الحياة، الحمد لله حققت كل حاجة حلمت بيها في لعبة كرة اليد وده كان فضل من ربنا ونعمة كبيرة عليا، لحظات كتير مرت عليا من انكسار وانتصار وفرح وحزن، عمري ما هنسى دعم الناس ليا خلال مسيرتي في لعبة كرة اليد، وبما أني مستحيل ألبس تي شيرت منتخب مصر لكرة اليد للسيدات مرة تانية وإن خلاص مفيش هدف الواحد بيلعب عشانه غير حبه لكرة اليد، النهاردة أنا بعلن اعتزالي لعبة كرة اليد بشكل كامل".
وتابعت: "أدعو لي ربنا يوفقني في حياتي مع زوجي وحياتي المهنية، شكرًا لكل حد وقف جنبي ،شكرًا لكل الناس اللي دعمتني ولكل صحفي وإعلامي اتكلم عني إيجابًا أو سلبًا، شكرًا لكي يا أمي على كل اللي عملتيه معايا، أمي هي البطلة التي حققت المستحيل".

 

رحاب جمعة 

 

 

مسيرة  رحاب جمعة

بدأت رحاب جمعة رحلتها مع كرة اليد منذ كانت في المرحلة الابتدائية عندما كانت تمارس اللعبة مع زميلاتها وجاء أحد مدربي نادي ناصر بـ الكيت كات بمنطقة إمبابة ليكتشف موهبتها ويقرر إلحاقها في فريق كرة اليد سيدات بالنادي وهي لم تتجاوز سن العاشرة، ثم انتقلت إلى مركز شباب الساحل وبعدها لعبت لصفوف ناشئات الأهلي وهي في سن الـ 12 عاما.

التحقت رحاب جمعة بعد ذلك بمنتخب مصر للناشئات في بطولة بوركينا فاسو لكرة اليد، وتلقت عرضا احترافيا من أحد الأندية الكبرى، ثم التحقت بمنتخب مصر وشاركت في بطولة المغرب عام 2010.

بعد أدائها الباهر في هذه البطولة جاءها عقد احتراف في نادي حواء سعيدة الجزائري، وأصبحت في وقت قصير من أفضل لاعبات كرة اليد في الجزائر حيث حصلت على 3 ألقاب، مع النادي الجزائري.

بعدها انتقلت لـ نادي انغولام الفرنسي ولعبت في صفوفه لمدة عامين، ثم انتقلت لنادي بلان دو كوك لمدة موسم، ونادي سامبر لمدة موسمين، واختارت أن ترتدي القميص رقم 74 بسبب انتمائها للنادي الأهلي وتخليداً لشهداء أحداث بورسعيد.

انضمت بعد ذلك إلى نادي سان جينيان الفرنسي في عام 2020، وأعلنت رحيلها في شهر مايو 2022، بعد نهاية عقدها.
آخر محطات رحاب جمعة الاحترافية كانت مع نادي بلونت بوسنسوه الفرنسي.

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