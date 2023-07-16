حرارة عالية تشهدها مناطق عدة.. خبراء: القادم أسوأ على العالم في 2023

قال خبراء أمريكيون، إن يونيو كان الأكثر سخونة على مستوى العالم في سجلات 174 عامًا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

قال بول أولريش ، أستاذ النمذجة المناخية الإقليمية والعالمية في جامعة كاليفورنيا ، لشبكة CNBC: "من شبه المؤكد أن هذا العام 2023 سيحطم الأرقام القياسية لعدد الأحداث المناخية القاسية" .

ذكر العلماء إن ظاهرة الاحتباس الحراري تجعل الظواهر الجوية المتطرفة أكثر حدة.

وقال مايكل مان، البروفيسور في المناخ. لشبكة CNBC: "تُظهر أبحاثنا أن الاتجاه الملحوظ نحو مزيد من الظواهر المناخية القاسية المستمرة في الصيف - موجات الحر ، والفيضانات - مدفوعة بالاحترار الذي يسببه الإنسان".

وذكر أولريتش: "يمكن أن تُعزى الزيادات في وتيرة وشدة موجات الحر والفيضانات وحرائق الغابات بشكل مباشر إلى تغير المناخ".

وقال أولريتش "من خلال انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ، قمنا بحبس المزيد من الحرارة بالقرب من السطح ، مما أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة ، والمزيد من الرطوبة في الهواء ، وجفاف سطح الأرض.. العلماء واثقون تمامًا من أن زيادة تواتر وشدة الظواهر المتطرفة هي نتيجة مباشرة لتعديل الإنسان في نظام المناخ".