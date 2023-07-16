الأمم المتحدة: التغيرات المناخية ساهمت في زيادة العوائق داخل أفريقيا

أكدت أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أن العالم يواجه الأن تغيرات غير مسبوقة، من التغيرات المناخية التي ساهمت في زيادة العوائق أمام إفريقيا.

وقالت أمينة محمد، خلال كلمتها التي ألقتها بـ القمة التنسيقية للاتحاد الافريقي أمامنا صراعات جديدة بسبب الإرهاب المواجود داخل القارة، مما ساهم في زيادة الهجرة، والقلق حيال المستقبل غير الواضح.

وتابعت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أن إفريقيا هي مصدر الحلول أمام التحديات التي تواجه العالم أجمع، مؤكدا أن مجموعة العشرين ستتخذ إجراءات للحد من التغيرات المناخية.

الأخطار التي تواجه القارة.

وأضافت: وضع إفريقيا هو المهم لنا وللأجيال القادمة، و نضطلع إلى الوحدة بين شعوب القارة الأفريقية، لحماية أنفسنا من الأخطار التي تواجه القارة.