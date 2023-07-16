مفوضية الاتحاد الافريقي : نسعى للإسراع في تعزيز التجارة بالمنطقة الحرة .. فيديو

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي عن خالص تحياته وشكره لرئيس دولة كينيا على حفاوة الاستقبال ، قائلا : " أعرب عن خالص تحياتي وشكري لمعالي رئيس جمهورية كينيا وشعب كينيا على الاستقبال الدافيء " .

وتابع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ، خلال كلمته بـ القمة التنسيقية للاتحاد الافريقي ، أن المؤتمر سيعرف بصورة كبية الاندماج في القارة الافريقية والعمل بجد لتعزيز الأمور الخاصة بنا في الاطار الدولي ولكي نصل للأفكار الأساسية في يومنا هذا ، ومن خلال المجموعات الاقتصادية الحالية ، واليوم التقرير يوضح جميع الأمور التي قومنا بها ونقوم بمعرفة حجم الإنجازات اليا قومنا بها وفقا للأوليات الازمة .

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ، أن سيكون هناك عمل على الإسراع في منطقة التجارة الحرة من خلال تحرير التجارة ، ومحاولة تعزيز القدرة التنافسية .