عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفوضية الاتحاد الافريقي : نسعى للإسراع في تعزيز التجارة بالمنطقة الحرة .. فيديو

رئيس مفوضية الاتحاد
رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي عن خالص تحياته وشكره لرئيس دولة كينيا على حفاوة الاستقبال ، قائلا : " أعرب عن خالص تحياتي وشكري لمعالي رئيس جمهورية كينيا وشعب كينيا على الاستقبال الدافيء " .

وتابع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ، خلال كلمته بـ القمة التنسيقية للاتحاد الافريقي ، أن المؤتمر سيعرف بصورة كبية الاندماج في القارة الافريقية والعمل بجد لتعزيز الأمور الخاصة بنا في الاطار الدولي ولكي نصل للأفكار الأساسية في يومنا هذا ، ومن خلال المجموعات الاقتصادية الحالية ، واليوم التقرير يوضح جميع الأمور التي قومنا بها ونقوم بمعرفة حجم الإنجازات اليا قومنا بها وفقا للأوليات الازمة .

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ، أن سيكون هناك عمل على الإسراع في منطقة التجارة الحرة من خلال تحرير التجارة ، ومحاولة تعزيز القدرة التنافسية . 

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي توك شو التجارة الحرة المفوضية الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

بعد إمام عاشور .. شوبير يعلن صفقة الأهلي الجديدة

من ميت عقبة للجزيرة.. أحمد الطيب يوجه رسالة بشأن رحيل أحمد فتوح ل الأهلي

إحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية في أحداث سيدي براني

ترشيحاتنا

التخصصات الجامعية المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة 2023 .. تعرف عليها

ادعولها.. منشور مفاجئ لوالدة ميرنا هشام بعد شائعات تخلصها من حياتها

للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. مواعيد التقديم في أكاديمية الشرطة 2023

في نصف أكلات المصريين.. الأسبرتام يثير الجدل بعد تصنيفه مادة مسرطنة

‏أزمة صحية لشخص تتسبب في حادث سير بالقاهرة

مركز ثامن .. زيزو يتقدم في ترتيب هدافي نادي الزمالك التاريخيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

قاوم بشدة.. فيديو لاصطياد أكبر ثعبان بورمي يثير جدلا واسعا

فيديو

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

أفعال مخلة وطقوس شيطانية.. ترافيس سكوت يثير الجدل قبل حفل الأهرامات.. فيديوجراف

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ