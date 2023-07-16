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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين توضح شروط المشاركة في الأوكازيون الصيفي

صدى البلد

طالب المتحدث ‏الرسمي معاون وزير التموين أحمد كمال، التجار الراغبين في المشاركة في الأوكازيون ضرورة التقدم بطلب لمديرية التموين التابعة لهم ‏للدخول في موسم التصفية بشرط أن يكون للمحل سجل تجاري وبطاقة ضريبية، كما يلتزم بالإعلان عن سعر السلعة قبل الخصم وبعده خلال فترة المشاركة في الأوكازيون.

وأكد المتحدث الرسمي لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير أحمد ‏كمال أن الهدف من انطلاق الأوكازيون الصيفي هو تنشيط التجارة الداخلية ‏وزيادة القوة الشرائية للمواطنين بعدد التخفيضات التي توجد ‏على السلع.

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وقال معاون وزير التموين إن الأوكازيون لا يقتصر فقط على الملابس ‏بل كل الأنشطة التجارية التي تهم الاسرة المصرية من ‏مصنوعات جلدية وأدوات منزلية أيضا.

أصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا ‏وزاريا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" ‏في 7 /8 /2023 ، وقضى القرار الصادر  الدكتور ‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  أن المدة المحددة للأوكازيون شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين كما نص القرار أيضا ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

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