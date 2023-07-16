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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القباج تدعو ذوي الهمم للمشاركة في جائزة عمار لدعم المبدعين لعام 2023

صدى البلد

دعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الموسم السابع من مسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة" لعام 2023؛ معلنة عن كامل دعمها ووزارة التضامن الاجتماعي لجائزة عمار، حيث إنها مبادرة إنسانية تهدف إلى اكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى اكتشاف أصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات من أفراد المجتمع والمنظمات غير الربحية والتي تخدم ذوي الإعاقة.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي بفريق الجائزة بقيادة سعادة الدكتور عمار بوقس، رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة والأمين العام لجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، والذي عرض تاريخ المبادرة ومجالات عملها، والشروط الواجب توافرها في الفائزين، مؤكدا أن المشاركة متاحة لجميع المواطنين والمقيمين في جميع الدول العربية من ذوي الإعاقة.

وأعرب بوقس عن تطلعه لمشاركة ذوي الإعاقة من مصر في هذه الجائزة؛ نظرا لما تمتلكه مصر من مواهب فريدة، مشيرا إلى أن هذا يتلاءم مع هدف المسابقة في مشاركة أصحاب المواهب الإبداعية والاستثنائية من ذوي الإعاقة في شتى مجالات الموهبة، بالإضافة إلى مشاركة جميع أفراد المجتمع بأفكار ومشاريع مبتكرة تخدم ذوي الإعاقة وتسهل حياتهم، كما تشارك فيها الجمعيات والمؤسسات والمنظمات غير الربحية بمبادراتهم الاجتماعية ومشاريعهم التنموية التي تساهم في تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة.

ويبلغ مجموع جوائز الجائزة لهذا العام أكثر من ربع مليون ريال سعودي ( 250,000) في جميع المسارات، وسيتم استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بالجائزة من خلال الرابط (www.ammar.sa) علماً بأن آخر موعد للتسجيل بتاريخ 31/07/2023 م.

من جانبها؛ أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن كامل دعمها للجائزة، وتعهدها بتحفيز ذوي الإعاقة من المبدعين والمؤسسات والجمعيات الأهلية في مصر على التقدم للجائزة، مشيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة لضمان أكبر انتشار للمسابقة، وتحقيق أحلام المبدعين من ذوي الإعاقة.

وناقشت “القباج” خلال اللقاء الافتراضي على منصة “زوم”، فرص التعاون مع المبادرة داخل مصر وخارجها، وتسهيل وصول المبادرة إلى الفئات المستهدفة من المبدعين والموهوبين من ذوي الإعاقة.

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