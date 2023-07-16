وكيل تعليم دمياط يكرم آسر محمد أول الجمهورية في مسابقة الأبحاث

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، حصول الطالب آسر محمد على المركز الأول جمهورية بمسابقة الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية.

وكرم علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، الطالب آسر محمد السيد الغريب، من مدرسة الباسل الخاصة بإدارة دمياط الجديدة التعليمية، لحصوله على المركز الأول جمهورية في مسابقة الأبحاث ابتدائي التابعة للإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية.

وأعرب وكيل الوزارة عن امتنانه لجهود كل من ساهم وساعد في حصد هذا المركز، متمنيًا دوام التقدم والتوفيق.