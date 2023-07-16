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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار تهمك.. مفاجآت في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

أخبار تهمك
أخبار تهمك

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، اليوم الأحد 16 -7- 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.

 

أجواء حارة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة والمحافظات

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، 16 يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

 

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد:
العظمى الصغرى
 

القاهرة 38 - 26
الإسكندرية 33  - 25
الإسماعيلية40 - 25
الغردقة 41 -28
أسوان 44 - 29
سوهاج 42 - 27
المنيا 41- 26

 

الأرصاد

 

آخر أسعار الذهب اليوم الأحد.. وهذه قيمة عيار 21

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”،  المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 16-7-2023

 

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2497 جنيها للجرام.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2185 جنيها.


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1873 جنيها للجرام.


أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17480 جنيه.

الذهب

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 16 يوليو 2023.. فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأحد 16 - 7-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره أحمد حمدي.

 

سعر الدولار اليوم
 

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 34.57 جنيه للبيع،34.46  جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 40.31  جنيه للبيع، و40.31 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.05 جنيه للبيع، و100.60 جنيه للشراء.

 

درجات الحرارة أسعار الذهب حالة الطقس سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني

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