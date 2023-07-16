عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان " قتلى ومصابون.. إجلاء آلاف الأشخاص بسبب الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية".

وذكر التقرير: "إنها الطبيعة عندما تغضب، فلا بد أن تكون النتائج قاسية، حيث تجاوز عدد القتلى 30 شخصا، هم ضحايا عدة حوادث مرتبطة بالأمطار الغزيرة التي ضربت كوريا الجنوبية وآخرهم من كانوا ضمن نفق غمرته المياه وسط البلاد، حيث لقوا حتفهم داخل حافلة كانت في النفق".

وأوضح أن هذا الأمر تطلب عمليات بحث تحت الماء بدأت مع الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، وبحسب الداخلية الكورية الجنوبية، فقد تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وفيضانات في جميع أنحاء البلاد وجرى إجلاء 7 آلاف و540 شخصا.

الأمطار الغزيرة

عقد الرئيس الكوري الجنوبي اجتماعا مع مساعديه بشأن استجابة الحكومة للأمطار الغزيرة والفيضانات في البلاد، وذلك أمس، السبت، في الوقت الذي كان فيه بطريقه إلى وارسو بعد القيام بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا، حيث أجرى محادثات مع رئيس البلاد.

ومن المقرر إطلاع الرئيس الكوري الجنوبي على الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مؤتمر عبر فيديو كونفرنس مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين قبل عودته إلى البلاد.

