التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

انتشر الفترة الأخيرة مرض الساركوما، وهو نوع من السرطان ينشأ في الأنسجة الرخوة في الجسم، مثل العضلات والأوتار والدهون والأوعية الدموية والأنسجة الضامة.

وهو نوع نادر نسبيًا من السرطان، حيث يمثل حوالي 1 ٪ من جميع أنواع السرطان لدى البالغين.

ومع ذلك، يمكن أن تكون الساركوما سرطانًا شديد العدوانية ومميتًا، مما يجعل من الضروري أن تكون النساء على دراية بأعراضه وعوامل الخطر والتدابير الوقائية.

علامات وأعراض الساركوما في مختلف الفئات العمرية وفقا لـIndia.com



نتوء: من أكثر علامات الساركوما شيوعًا وجود كتلة أو نتوء قد يكون مؤلمًا وقد لا يكون مؤلمًا. من الضروري مراقبة أي نمو يتزايد في الحجم أو يصبح أكثر وضوحًا بمرور الوقت.



تفاقم آلام البطن تدريجيًا: يمكن أن تتسبب الأورام اللحمية التي تظهر في البطن في حدوث ألم بطني مستمر أو يتفاقم تدريجيًا. قد يكون هذا الألم مصحوبًا بشعور بالامتلاء أو الانتفاخ أو عدم الراحة.



النزيف في القيء أو البراز: في بعض الحالات ، يمكن أن تسبب الأورام اللحمية نزيفًا في الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى وجود دم في القيء أو البراز. إذا لاحظت أي علامات للنزيف ، فمن المهم التماس العناية الطبية على الفور.



تضخم البطن: يمكن أن تنمو الأورام اللحمية في البطن إلى حجم كبير قبل أن تصبح أعراضًا. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخم البطن بسبب الضغط على الأعضاء المجاورة مثل الأمعاء أو الكلى أو الأوعية الدموية الرئيسية.



فقدان الوزن غير المبرر: يمكن أن يكون فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر علامة تحذيرية لأنواع مختلفة من السرطان ، بما في ذلك الساركوما. إذا كنت تعاني من فقدان الوزن دون أي سبب واضح ، فمن المستحسن استشارة أخصائي الرعاية الصحية.



عوامل خطر الإصابة بالساركوما:



التعرض للإشعاع: قد يؤدي التعرض المفرط للإشعاع ، مثل الأشعة المقطعية المتكررة أو العيش في مناطق ذات مستويات إشعاع عالية ، إلى زيادة خطر الإصابة بالساركوما. من الضروري الحد من التعرض للإشعاع غير الضروري واتباع تدابير السلامة المناسبة.



الأسباب الجينية: ترتبط بعض الحالات الوراثية ، مثل الورم العصبي الليفي ومتلازمة لي فراوميني ، بزيادة خطر الإصابة بالساركوما. يجب على الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي من الساركوما أو متلازمات السرطان ذات الصلة التفكير في الاختبارات الجينية والفحوصات الطبية المنتظمة.



التعرض للمواد الكيميائية الضارة: تم ربط التعرض لبعض المواد الكيميائية ، مثل كلوريد الفينيل (المستخدم في صناعة البلاستيك) والزرنيخ في الماء ، بتطور الأورام اللحمية. يجب على المحترفين الذين يتعاملون مع المواد الكيميائية الضارة اتخاذ الاحتياطات لتقليل التعرض واتباع إرشادات السلامة.