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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب رنين الهاتف.. مرض خطير مصاب به 60% من الأشخاص دون علمهم

صدى البلد

هل رنين الهاتف يسبب شعوراً بالعصبية؟ هل تحدق فقط في شاشة الرنين ولا تلتقط المكالمة عن قصد؟ 

فإذا كنت تتجنب بعض المكالمات بشكل حقيقي ، فإنك مصاب بمرض قلق الهاتف فإن بعض الأشخاص يعانون من إدراك مفاجئ للقلق بمجرد رنين الهاتف.

 يعرف هذا بقلق الهاتف أو رهاب الهاتف 

في عصر أصبح فيه العالم مدفوعًا بالنقرات والنقرات ، أصبح الهاتف ضرورة أكثر من كونه ترفًا.

 إنها طريقة للبقاء على اتصال وطريقة للعمل أيضًا. 

ومع ذلك ، هناك العديد من الأشخاص الذين ربما لا يدركون ذلك.

 لديهم هذا الخوف والرغبة في تجنب المحادثة الهاتفية. هذا غالبًا ما يكون شائعًا مع الأشخاص الذين يعانون أيضًا من اضطراب القلق الاجتماعي.

وفقًا لتقرير صادر عن The Conversation ، وجد استطلاع أجري عام 2019 لموظفي المكاتب في المملكة المتحدة أن 76٪ من جيل الألفية و 40٪ من جيل طفرة المواليد لديهم أفكار مقلقة عندما يرن هواتفهم. وبسبب هذا ، فإن 61٪ من جيل الألفية سيتجنبون المكالمات تمامًا ، مقارنة بـ 42٪ من جيل طفرة المواليد. إذا كنت تعاني من هذه الأعراض ، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتسهيل الأمر. 

اعراض قلق الهاتف
يبدو أن الإجماع العلمي هو أن الأمر يتعلق بالخوف من الحكم عليهم. يذهب قدر كبير من طاقتنا المعرفية نحو إدارة ما يعتقده الآخرون عنا - وبعبارة أخرى ، في أغلب الأحيان ، نريد أن يحبنا الآخرون.

تأجيل المكالمات بسبب القلق المتزايد
العصبية الشديدة أثناء المكالمة أو بعدها
القلق بشأن ما ستقوله. غالبًا ما يخشى الناس من أن يتم الحكم عليهم وأنهم قد يتحدثون عن خطأ ما.
الأعراض الجسدية:

غثيان
زيادة معدل ضربات القلب
ضيق في التنفس
دوخة
التوتر العضلي
كيف تتغلب على قلق الهاتف؟
يجد الكثير من الناس أنه من غير المعتاد وجود شيء مثل قلق الهاتف. لكن ، من الجيد تمامًا أن تكون قلقًا حيال ذلك. عندما يعاني شخص ما من العلامات والأعراض لفترة طويلة من الوقت ، فمن الأفضل طلب المساعدة المهنية. يجب أن يكون لدى أخصائيي الصحة العقلية الاقتراب مخاوف تلتف حولها.

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