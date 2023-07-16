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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا آسفة.. أول تعليق من نجمة أراب أيدول على شائعات إنهاء حياتها

ميرنا هشام
ميرنا هشام

في أول تعليق لها بعد أنباء تخلصها من حياتها ؛ نشرت ميرنا هشام مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وعلقت قائلةً: حسبي الله ونعم الوكيل.

وقالت ميرنا هشام خلال الفيديو: أنا عايزة أطمنكو أنا كويسة، وإني منتحرتش وأي حد فعلا عارفني عمره في حياته ما هيتخيل إني أعمل حاجة زي كده، لكن كل الحكاية إني تعبانة شوية بس مش لدرجة إني انتحر خالص، أنا بقيت أحسن ولو أنا مختفية بقالي فترة، فأنا بس تعبانه نفسيًا، وتعبي النفسي أثر عليا جسديًا جدًا زي أي حد ممكن يحصله حاجة زي كده.

وتابعت ميرنا: بس ادعولي وإني ابقى كويسة وأنا كويسة، كلنا بلا استثناء بنمر بفترة مش كويسة، بس بنعدي وعادي، وأنا مريت بالفترة دي وهعدي ومتعودة على كده، بس أنا معرفش الموضوع كبر كده ازاي، أنا آسفة لكل حد كلمني وأنا قافلة موبايلي، مش قادرة أرد على حد خالص فعلًا، ادعولي أبقى كويسة بس، وأوعدكم هبقى كويسة وأنا بخير ومفيش حاجة من الكلام ده خالص.

والدة ميرنا هشام:

علقت والدة نجمة آراب آيدول ميرنا هشام، عن أنباء انتحار ابنتها  وذلك بعد أن أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت والدة ميرنا هشام رسالة مجهولة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: حسبي والله ونعم الوكيل في اللي كان السبب وقامت بالإشارة الب حساب ابنتها .

ميرنا هشام:

أثارت الفنانة الشابة ميرنا هشام، نجمة برنامج “أراب ايدول” الجدل حول تخلصها من حياتها، حيث قام متابعوها واصدقاؤها بالدعاء لها بعد مرورها بتلك الازمة، ولم يكشف احد حتى الان عن حالتها الصحية.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: “في ايه صحيح ميرنا انهت حياتها؟! ..  مش عارفه أوصلها ومحدش بيرد عليا”.

و“بجد زعلتيني عليكي يا ميرنا ليه تعملي كدا في نفسك  دا انتي ليكي مستقبل جميل .. إنهاء حياتك عمره مكان حل”، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن المطرب هيثم شاكر كان قد طرح أحدث أغانيه “شفت” والتى قدمها لأول مرة مع المطربة الشابة نجمة أراب ايدول ميرنا هشام، وتحمل أسم “شفت”.

أغنية شفت من كلمات منة عدلى القيعي وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع شريف مكاوي، وتم طرحها على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للاغنية كما روجت لها ميرنا من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك”.

يذكر أن الفنان هيثم شاكر، كان قد حل ضيفا ببرنامج “سهرانين” مع الفنان أمير كرارة بقناة أون، للحديث عن أسرار من حياته الشخصية والفنية.

ميرنا هشام أراب آيدول

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