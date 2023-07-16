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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 128حالة تعدي على أملاك الدولة

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،انتظام العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 21  لإزالة التعديات،الجاري  تنفيذها  تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة  لأملاك الدولة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم"أمس "إزالة  18حالة تعد (12 حالة  على مساحة 2662 متر  ولاية حماية النيل والصرف+ 6  حالات على  4 قراريط أرض زراعية)،ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 128 حالة تعد منها ( 85 حالة تعد مباني على مساحة 11959 متر+ 43 حالة زراعة على مساحة فدان و20 قيراطاً) وذلك منذ بدء تنفيذ المرحلة  الثالية "السبت 8 يوليو الجاري" وحتى  صباح اليوم الأحد 16 من نفس الشهر

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية"21" من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023 ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبان وزراعة"، واستكملت بالمرحلة الثانية  في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي،وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد،وتختتم بالمرحلة الثالثة التي تستمر  حتى 28 يوليو الجاري 

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