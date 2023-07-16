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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على صحراوي بني سويف

صدى البلد

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون اليوم الأحد في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري مركز الفشن في نطاق محافظة بني سويف وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بعد مدخل مدينة الفشن بحوالي 500 متر في نطاق محافظة بني سويف، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرون، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم وإيداع الجثث داخل ثلاجة الموتى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

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ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرعي بني سويف والمنيا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى إخلاء المصابين وجثتين تم نقلهم إلى مستشفى مغاغة بمحافظة المنيا، فيما نقلت جثة إلى مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة: طارق صلاح علام موسي 15 عامًا، طالب، مصابًا بكدمات وسحجات، عادل شحاتة زاخر 42 عامًا، سائق، مصابًا بكدمات بالصدر وجروح وسحجات بالجسم، مراون إسلام ناجح فكرى، رضيع، مصابًا ياشتباه ما بعد الارتجاج، ابانوب نمر جرجس ميتشالح 18 عامًا، مصابًا باشتباة كسر بالذراع الأيمن وجروح وسحجات.


فيما أسفر الحادث عن وفاة؛ ناهد مراد عنتر شحاتة 35 عامًا، و إسلام ناحج فكرى 28 عامًا، يقيمان بمركز ديروط محافظة أسيوط، ونقلت جثتيهما إلى مشرحة مستشفى مغاغة بمحافظة المنيا.

و إبراهيم يعقوب سعد عبد الشهيد 25 عامًا، يقيم شبرا الخيمه نقلت جثته إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف.

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