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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توكيل ملغي .. ابنة إيمان البحر درويش تكذب المحامي أحمد مهران

ايمان البحر درويش
ايمان البحر درويش

نشرت أمنية، نجلة الفنان إيمان البحر درويش صورة لتوكيل يثبت الغاء تعامل والدها مع المحامي احمد مهران وذلك بعد جدل كبير اثاره الاخير خلال الفترة الماضية.

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Yi4k27TJsmn75g6cbgeLSbGdsioDTEm9iv1SoH3NvbmmLSpjbK15uYMDhXs6H3KGl&id=1492355592&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f

إيمان البحر درويش

وقالت أمنية، ابنة الفنان إيمان البحر درويش "والدي تعبان بقاله سنتين بسبب أزمة حدثت له، مشيرة إلى أن أحمد مهران لم يعد محامي والدي ولم يتواصل معه نهائيا منذ عامين.

 

وقالت أمنية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر” “انا من امبارح مردتش على حد وفيه ناس حاولوا يتواصلوا معايا بالفعل للإطمئنان على والدي”.

 

وتابعت ابنة الفنان إيمان البحر درويش، والدي الآن ليس في المستشفى، مطالبة الجمهور بالدعاء لوالدها بالشفاء العاجل. 

 

تفاعل الفنان مدحت صالح مع الأخبار التى تم تداولها حول صحة المطرب إيمان البحر درويش والذى يعانى من أزمة صحية جعلته طريح الفراش وأثرت عليه بشكل كبير. 

 

وطلب مدحت صالح من خلال منشور له على فيسبوك الدعاء للفنان إيمان البحر درويش قائلا:"اللهم يا مُعافي الناس ومُبدئ الشفاء، نرفع إليك دعواتنا المخلصة، نسألك برحمتك الواسعة وقدرتك العظيمة أن تمُن على الفنان الكبير إيمان البحر درويش بالشفاء العاجل والتام، اللهم آمين.

 

إيمان البحر درويش نجلة الفنان إيمان البحر درويش

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