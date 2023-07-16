رئيس جامعة العلمين الجديدة يكشف تفاصيل استقبال رابع دفعة

كشف الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الأهلية، تفاصيل استعداد جامعة العلمين الأهلية الجديدة لاستقبال رابع دفعة في العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن الجامعة بدأت في أكتوبر 2020 وتستقبل حاليا رابع دفعة من الدفعات الجديدة.



واضاف في مداخلة عبر سكايب لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد ، أن جامعة العلمين الأهلية تضم عدد كبير من الكليات، منها علوم وهندسة الحاسبات وكلية الهندسة وكلية طب الأسنان وأول بكالوريوس في الصحة العامة بالجامعات المصرية والبيزنيس والفنون والتصميم، مضيفا: "لدينا شراكات دولية مع عدد من الجامعات الدولية، في أمريكا وكندا، وبرامج مشتركة مع فرنسا وعدد من جامعات الولايات المتحدة".



وأشار إلى أن شروط الالتحاق بجامعة العلمين الأهلية يقرها المجلس الأعلى للجامعات، ويجرى تحديد لمستوى اللغات لدى الطالب، ولدينا ما يسمى بمتطلبات الجامعة وأهمها التفكير النقدي لتحليل المعلومات والاستنتاج منها".

